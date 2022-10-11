Об этом он рассказал в программе «Мемасик».
«В конце концов, задача здесь стоит не в том, чтобы их мобилизовать или там что-то с ними сделать, а отправить на фронт, превратить в фарш, упаковать в пакеты и обратно колбасой отправить в россию. Кажется, вот глядя на то, как россияне ведут себя и какие задачи в кремле им ставят, другой задачи нет, чем превращение россиян в колбасу», - объясняет Юрий Подорожний.
Как он отмечает, россияне же повсеместно говорят, что возвращают в Украине свою историческую россия – Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую области. К тому же, напоминает эксперт, министр иностранных дел Лавров вышел на трибуну Госдумы и заявил, что они не остановятся на том, что они уже сейчас присоединили.
«Правда, они в воображении захватывают. К примеру, Запорожскую область они по документам, на бумаге аннексировали, включили в состав российской федерации, а оккупировать ее забыли. И это так они возвращают историческую территорию», – констатирует Юрий Подорожний.
По мнению политтехнолога, путин на сцене уже говорит что-нибудь и просто придумывает, что он там аннексировал и какими успешными были результаты референдумов на временно оккупированных территориях. К тому же, добавляет он, путин заявил, что настолько был доволен результатами, которые ему принесли, что ничего и поправлять не нужно было. То есть, объясняет эксперт, он был готов подправить, но уже принесли подправленное.
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