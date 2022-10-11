Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«В конце концов, задача здесь стоит не в том, чтобы их мобилизовать или там что-то с ними сделать, а отправить на фронт, превратить в фарш, упаковать в пакеты и обратно колбасой отправить в россию. Кажется, вот глядя на то, как россияне ведут себя и какие задачи в кремле им ставят, другой задачи нет, чем превращение россиян в колбасу», - объясняет Юрий Подорожний.

Как он отмечает, россияне же повсеместно говорят, что возвращают в Украине свою историческую россия – Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую области. К тому же, напоминает эксперт, министр иностранных дел Лавров вышел на трибуну Госдумы и заявил, что они не остановятся на том, что они уже сейчас присоединили.

«Правда, они в воображении захватывают. К примеру, Запорожскую область они по документам, на бумаге аннексировали, включили в состав российской федерации, а оккупировать ее забыли. И это так они возвращают историческую территорию», – констатирует Юрий Подорожний.

По мнению политтехнолога, путин на сцене уже говорит что-нибудь и просто придумывает, что он там аннексировал и какими успешными были результаты референдумов на временно оккупированных территориях. К тому же, добавляет он, путин заявил, что настолько был доволен результатами, которые ему принесли, что ничего и поправлять не нужно было. То есть, объясняет эксперт, он был готов подправить, но уже принесли подправленное.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что восстановление страны после войны занимает больше времени, чем хотелось бы.

Также Politeka писала о том, что Дубина сообщил, что в Украине каждый год появляется все больше людей воли.