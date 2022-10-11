Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Илон Маск должен решать проблемы как инженер, а не как политик.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У него же (у Илона Маска – Ред.) миссия, чтобы человечество полетело на Луну, чтобы человечество перешло на электромобили. И тут вдруг ядерная угроза, новости, что путин собирается взорвать атомную бомбу, чтобы отстоять Бердянск. И Маск об этом узнает», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, Илон Маск решил, что его главная миссия – спасти человечество от ядерной войны. Но до этого, как отметил Михаил Шейтельман, Илон Маск выступал как инженер, говорил про космос, а теперь решил примерить роль политика и попробовать решить проблему политическим путем.

«То есть, если бы он здесь предложил инженерное решение проблемы ядерного оружия россии, например, как сделать что-нибудь, что уничтожит ядерное оружие россии, это было бы логично. Но он решил поступить как политик, и как политик он слаб», - заявил Михаил Шейтельман.

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