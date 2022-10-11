Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь пошла активная дискуссия о ночных развлечениях, теперь уже бывшей «журналистке» с телеканала Киев.

И это поучительно и полезно.

Но грустно и показательно, что никто не упоминает факт бюджетного финансирования коммунального телеканала «Киев». В бюджете на 2022 год хорошие депутаты из всех фракций поддержали предложение кличка и предусмотрели по налогам киевлян выделить на канал «Киев» и другие медиа-рупоры власти почти 200 миллионов гривен.

Более того, городская целевая программа развития информационно-коммуникационной сферы Киева на 2022-2024 годы предусматривает выделение почти 765 миллиона наших гривен в поддержку этих властных СМИ.

Из них более 600 миллионов на 3 года запланировано именно на канал КИЕВ, радио и интернет-портал?!

Теперь добавьте более 2 миллиардов гривен воюющей страны на каналы «РАДА» и несколько «ДОМОВ». Между прочим, на одном из этих «ДОМОВ» начали снимать программы для школьников и мне предложили принять участие в передаче о Тарасе Шевченко и обсудить с почти ТЫСЯЧИ картин знаменитого художника…рисунок «голого Шевченко», всех его женщин и «благородство» в отношениях с россиянами …Я конечно отказался, но программу для школьников по сценарию условного Бузины снимают (ибо сценарий уже утвердили какие-то начальники) на наши же деньги?!

А еще СОТНИ МИЛЛИОНОВ гривен налогоплательщиков предусмотрены на другие коммунальные медиа, ежедневно рассказывающие о «героизме» городских чиновников. Потому что у многих местных чиновников денег на укрытие для школ и дошкольных заведений летом не было, зато финансирование собственных или дружественных СМИ есть!

По таким «военным бюджетам» живут власти, а подобные же собираются принять и на 2023 год.

П.С. Интересно было бы наконец-то увидеть и услышать «легендарного по публикациям в социальных сетях» руководителя телеканала КИЕВ, работающего за деньги киевлян.