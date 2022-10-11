Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, первопричина геноцида украинского народа – это преступные приказы путина. Однако сейчас, как отметил Александр Качура, действующие международные механизмы не дают возможности привлечь путина к ответственности за все те преступления, которые были совершены в Украине.
«Банально в россии не работают нормы международного права. Поэтому мы обращаемся к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее ОБСЕ и НАТО, парламентам всего свободного мира для того, чтобы они приняли решение и присоединились к инициативе, озвученной Президентом Зеленским, по созданию международного трибунала для путина», - заявил Александр Качура.
Народный депутат также отметил, что это вопрос не только Украины, но и всего мира, поскольку и дальше могут появляться такие путины. Именно поэтому в этом вопросе необходимо поставить точку и принять решение о трибунале над путиным, чтобы больше этого никогда не повторилось.
«Только тогда мы сможем сказать «Никогда снова!», – добавил Александр Качура.
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