Народный депутат Александр Качура сообщил, что вопрос о трибунале над путиным должен волновать не только Украину, но и весь мир.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, первопричина геноцида украинского народа – это преступные приказы путина. Однако сейчас, как отметил Александр Качура, действующие международные механизмы не дают возможности привлечь путина к ответственности за все те преступления, которые были совершены в Украине.

«Банально в россии не работают нормы международного права. Поэтому мы обращаемся к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее ОБСЕ и НАТО, парламентам всего свободного мира для того, чтобы они приняли решение и присоединились к инициативе, озвученной Президентом Зеленским, по созданию международного трибунала для путина», - заявил Александр Качура.

Народный депутат также отметил, что это вопрос не только Украины, но и всего мира, поскольку и дальше могут появляться такие путины. Именно поэтому в этом вопросе необходимо поставить точку и принять решение о трибунале над путиным, чтобы больше этого никогда не повторилось.

«Только тогда мы сможем сказать «Никогда снова!», – добавил Александр Качура.

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