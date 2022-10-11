Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сегодня война для путина превратилась уже в способ продолжить находиться у власти в россии.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

Как рассказывает эксперт, председатель Совета Федерации россии Валентины Матвиенко на парламентском собрании G20 назвала войну, которую россия развязала против Украины, просто кризисом.

«У них, я вижу, плохо с признанием вообще происходящего. А если вы не даете правильную оценку событиям, ситуации, неправильно делаете постановку фактов и происходящего, вы не можете априори решить этот вопрос», - объясняет Александр Мусиенко.

Поэтому он спрашивает, о каком кризисе идет речь, если гибнет столько людей, если обстреливают украинские города, если российские оккупанты совершают ужасные преступления против украинцев. Попутно эксперт напоминает об Изюме, Буче, Ирпене, Запорожье, Николаеве, Харькове, которые на днях очень сильно обстреливают – это не кризис, а полномасштабная война со своими целями.

«Реализация неоимперских амбиций, которыми жила так или иначе россия в истории (путин здесь не исключение, он не один такой), второе – уничтожить украинскую государственность, покорить ее, третье – это экспорт войны и хаоса, способ продления пребывания у власти пожизненно для этих деятелей, прикрываясь выборами», - перечисляет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Дубина сообщил, что в Украине каждый год появляется все больше людей воли.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал последний пакет санкций против россии.





