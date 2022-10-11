Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Воля – это способность каждого проявлять от себя эмоции, чувства, поступки определенные. По собственному сознанию в той или иной ситуации принимать решение: участвовать в этом или дистанцироваться от этого. Это и есть воля, собственная воля. Воля – это тот фактор, по которому мы являемся детьми Божьими», - сообщил Николай Карпюк.

По словам общественного деятеля, есть также сожительство разных членов общества, где у каждого есть своя воля, но при этом между всеми людьми должен быть предел, чтобы не нарушать волю другого. Как подчеркнул Николай Карпюк, это нормируется культурой.

«Украинская национальная культура была построена на одном простом слове – уважение: чти отца и мать, чти старость, чти землю, на которой живешь, чти мир и каждому элементу мира воздай свое уважение. И основа этой культуры была построена на так называемом правиле золотой этики, провозглашенной Христом в Нагорной проповеди. Во всем как хотите, чтобы к вам относились, так и вы относитесь к другим», - заявил Николай Карпюк.

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