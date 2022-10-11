Об этом в своем Фейсбуке сообщила Орнелла Остапенко, коммуникационный стратег и волонтер ВСУ.

«В Брюсселе поддержать украинцев можно 13 октября в 15.30 возле офиса НАТО. В этот день украинцы потребуют увеличить поставки оружия, организовать совместные учения и полностью запретить россиянам посещать страны члены НАТО», - написала Остапенко.

Также она предупредила, что россияне воспользуются ситуацией для попыток провести информационно-психологические операции.

«Эта ракетная атака – это также психологическое оружие. Паника в Украине и за границей – это то, чего хочет добиться россия. Нам нужно больше снарядов для ПВО и больше оружия. Более 60% ракет удалось отбить благодаря предыдущим пакетам помощи и эффективной работе Ставки Главнокомандующего и всех ведомств. Путину не удастся расколоть украинцев», – подчеркнула Орнелла Остапенко.