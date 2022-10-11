Военный Святослав Дубина сообщил, что в Украине с каждым годом появляется все больше людей воли.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Победа – это не только освобождение территорий, победа для меня означает победу на всех фронтах, а фронтов очень много. Во-первых, идеологический. В принципе, у нас и война идеологий, это мировоззренческая война, экзистенциальная между русским миром и людьми воли», - заявил Святослав Дубина.

По словам военного, это война идеологий сейчас происходит на территории Украины. При чем, как подчеркнул Святослав Дубина, с каждым годом в Украине все больше появляется людей воли. К сожалению, воля в украинцах прорастает через боль, страдания и смерти.

«Люди воли – это люди, которые берут ответственность за себя, за свою жизнь, за свою землю. Они осознают и проявляют свою волю в пространстве и через себя ее проносят», - сообщил Святослав Дубина.

Также военный отметил, что в Украине, помимо людей воли, есть также люди «какая разница», которые могут приспособиться к любой среде обитания.

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