Экономический и политический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что восстановление страны после войны занимает больше времени, чем хотелось бы, и рассказал, на что обращается внимание прежде всего.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, восстановление инфраструктуры Украины будет, но, к сожалению, оно происходит не такими темпами, как бы мы хотели. К тому же, добавляет он, сегодня очень важно запустить немедленное восстановление, что позволит нашим людям попасть в свои дома, квартиры, которые разрушены не больше 10%.

«Также сейчас прорабатываются огромные проекты, строительство 5 тысяч многоэтажных домов. Это что бы переселенцы там жили, это маленькие городки в 7 областях, сейчас разрабатывается земля, смотрится геология, насколько это возможно и так далее, тому подобное», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Как он отмечает, сегодня на это будут выделены в ближайшее время где-то в районе, может быть, одного миллиарда или 500-700. Также эксперт считает, что восстановлением должны заниматься те люди, кто непосредственно в этом разбираются. В частности, он говорит о генплане, которого нет даже у столицы Украины, не то, что у других городов. Поэтому эксперт считает, что нужно заканчивать с этим строительством по беспределу.

«Вот есть специалисты, есть профессионалы и плюс добавить в эту корзину наших партнеров с хорошими архитекторами и с хорошими специалистами – вот это может дать возможность разработки генпланов», - заключает Георгий Биркадзе.

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