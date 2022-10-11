Экономический и политический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал последний пакет санкций против россии и объяснил, что он не полностью убивает экономику россии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, в последнем пакете санкций против россии и вообще в вопросе санкций много непоняток. Он понимает, что, например, с закупок обогащенного урана сейчас и так быстро невозможно спрыгнуть, потому что 20% закупает Франция, США закупают. Тем не менее, напоминает эксперт, Казахстан уже предложил путь решения, чтобы они не покупали это у россии, но на это не обратили внимание.

«Я считаю, что такая страна-террорист, как российская федерация, которая сегодня находится на нашей территории, захватила атомную станцию из 6 блоков, уже пора, чтобы им поставили жесткие условия, они могут оттуда уйти только, когда будет жестко поставлен вопрос ребром», - утверждает Георгий Биркадзе.

По его словам, против россии действительно вводят запреты, санкции, например, на ввоз, на работу технологических компаний, но это не то, что может сильно повлиять на ее экономику.

«Я говорил, что по всем из «Единой россии» нужно вводить жесткие санкции. То есть мы понимаем с вами, что сегодня уже почти миллион человек пересекает их границу и те даже, которые поддерживали войну в нашей стране. То есть нужны санкции, которые бы реально разрушили экономику россии», - констатирует Георгий Биркадзе.

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