Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В понедельник, 10 октября, заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Беларусью. Во время визита была проверена готовность подразделений системы МВД к оказанию отпора потенциально возможной агрессии с территории РБ.

Так, сейчас Государственной пограничной службой проводятся активные действия по возведению фортификационных сооружений, структурные подразделения «усиливаются огневой компонентой, что значительно укрепляет наши линии обороны».

«Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники прилагают максимально усилий для того, чтобы наша страна была защищена, начиная с границы», — подчеркнул заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Сергей Сердюк.

Напомним, ранее сообщалось о ракетном ударе по центру Киева, жертвами которого стали мирные люди, которые просто ехали или шли на работу.