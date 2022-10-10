Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из Киева в связи с утренними ракетными обстрелами.

Посол США Бриджит Бринк сообщила, что она и команда посольства в безопасности, и выразила соболезнования всем, кто пострадал во время утреннего ракетного удара.

Посол Германии Анка Фельдгузен в своем Twitter написала, что во время массированной ракетной атаки на Киев утром 10 октября скрывалась в одном убежище с сотнями киевлян.

"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева", - написала Анка Фельдгузен.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter отметила, что персонал учреждения "в порядке".

Сообщение о якобы эвакуации посольств из Киева распространяется через российские Telegram-каналы и медиа Кремля.