Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.
«У нас иногда есть претензии к другим людям, к политикам, к какому-то своему руководству, где мы работаем, что они что-то не делают. Спроси себя: а ты умеешь отвечать за свое тело? Вот тебе дали на всю жизнь этот механизм жизни, потому что мы живем в своем теле. Ты умеешь им управлять? Ты делаешь все, чтобы оно эффективно работало, отдыхало, всегда позволяло тебе делать то, что ты хочешь?», - спрашивает Сергей Гайдай.
Попутно он отмечает, что даже наши дети нам не принадлежат, нужно относиться к ним как к отдельным людям и учиться вовремя отпускать их, они принадлежат самим себе. Да и вообще, добавляет эксперт, ничего из того, что человек может заработать, построить, получить, он не заберет с собой на тот свет. Тем не менее, констатирует он, единственное, что нам по-настоящему дали в этой жизни – это наше тело.
Как объясняет политтехнолог, здоровое тело на самом деле и особых расходов не требует: ты не тратишь деньги на вредные привычки, а здоровая пища все же дешевле, да и пользоваться услугами медицины тогда нет нужды.
«Ты можешь позволить себе гораздо большую работоспособность. То есть здоровый образ жизни еще экономически очень выгоден», - заключает Сергей Гайдай.
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