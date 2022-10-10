Об этом он рассказал в своем блоге.
«Помните, Ганди когда-то говорил, что сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются и потом ты побеждаешь. Так Ганди описывал, как он сделал революцию, практически выгнав колонизаторов из Индии. путин, который не раз вспоминал Ганди в начале своего правления, это ровно Ганди наоборот: он сначала побеждает, потом с ним борются, потом над ним смеются, а потом его не замечают», - рассказывает Михаил Шейтельман.
Как он вспоминает, ведь сначала путин побеждал, у него было много побед, потом с ним стали бороться, первую очередь, конечно, украинцы, но дальше, и весь Запад и вообще мир, тогда уже все начали смеяться над ним.
«И вот мы переходим к следующей стадии – его больше не замечают. А это последняя стадия развития путина, последняя стадия политической жизни диктатора. Поэтому сегодня я могу назвать этот день не Днем рождения, я тенью рождения. Тень рождения путина», - констатирует Михаил Шейтельман.
Также эксперт убежден, что лучше всего на День рождения подарить путину эмпатию, чтобы он почувствовал все, что чувствовали жертвы его преступлений. В частности, он говорит о детях в подвале театра в Мариуполе, которые неделями умирали под завалами, об украинских военных в пыточных камерах, о всех матерях, которые потеряли своих детей на фронте, который открыли российские военные.
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Как сообщала Politeka, путин на грани отстранения от власти, появились три признака.
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