Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сегодня мы наблюдаем последнюю стадию политической жизни диктатора путина, и заявил, что ему нужно подарить эмпатию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Помните, Ганди когда-то говорил, что сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются и потом ты побеждаешь. Так Ганди описывал, как он сделал революцию, практически выгнав колонизаторов из Индии. путин, который не раз вспоминал Ганди в начале своего правления, это ровно Ганди наоборот: он сначала побеждает, потом с ним борются, потом над ним смеются, а потом его не замечают», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как он вспоминает, ведь сначала путин побеждал, у него было много побед, потом с ним стали бороться, первую очередь, конечно, украинцы, но дальше, и весь Запад и вообще мир, тогда уже все начали смеяться над ним.

«И вот мы переходим к следующей стадии – его больше не замечают. А это последняя стадия развития путина, последняя стадия политической жизни диктатора. Поэтому сегодня я могу назвать этот день не Днем рождения, я тенью рождения. Тень рождения путина», - констатирует Михаил Шейтельман.

Также эксперт убежден, что лучше всего на День рождения подарить путину эмпатию, чтобы он почувствовал все, что чувствовали жертвы его преступлений. В частности, он говорит о детях в подвале театра в Мариуполе, которые неделями умирали под завалами, об украинских военных в пыточных камерах, о всех матерях, которые потеряли своих детей на фронте, который открыли российские военные.

Как сообщала Politeka, путин на грани отстранения от власти, появились три признака.

Также Politeka писала о том, что уже две страны ОДКБ отказались участвовать в путинском шабаше.





