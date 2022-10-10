Политолог Руслан Бизяев назвал полномасштабное вторжение войск рф в Украину 24 февраля самоубийственным решением и объяснил, что дипломатического решения пока что быть не может.

Об этом он сказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, еще с осени все знали, что, если произойдет условное 24 февраля, то начнутся массовые поставки оружия Украине. Он подчеркивает, что до начала полномасштабной войны 24 числа номенклатура поставок Вооруженным силам Украины была ничтожно мала, то есть в основном это были ПЗРК, ПТРК и немножко байрактары. Тем не менее, констатирует политолог, ни о каких самоходных и буксируемых гаубицах, разведданных и добровольцах речь не шла вообще.

«То есть это все было на тот момент, в принципе, понятно. Теперь, внимание, вопрос: если в россии обо всем об этом знали, стоило ли принимать настолько самоубийственное решение?», - спрашивает Руслан Бизяев.

Сейчас же, констатирует он, многие говорят о прекращении войны дипломатическим путем: Жозеп Боррель, Илон Маск, Ангела Меркель или даже Энтони Блинкен. Тем не менее, подчеркивает политолог, контур этого дипломатического решения стороны видят по-разному, общего много, но и разница есть.

«Поэтому пока я не вижу предпосылок для того, чтобы дипломатия опередила пушки. Пока что пушки доминируют над дипломатией. И, с моей субъективной точки зрения, эта концепция будет доминировать как минимум до конца текущего календарного года», - рассуждает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат вооружать Украину.

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