Основатель Diaspora.ua Богдан Боровец прокомментировал пост Илона Маска по поводу окончания войны россии против Украины и объяснил, с какой позиции он вообще мог его сделать.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У Илона Маска давно уже была такая, в принципе, идея и страх, что наша цивилизация уничтожит сама себя ядерным оружием или каким-нибудь другим путем. Для этого он создал компанию и практически у него есть план, чтобы часть населения жила на Марсе, колонизация, создать колонии», – отмечает Богдан Боровец.

Сейчас же, считает он, Илон Маск видит такую ​​угрозу в том, что происходит в политике. Гость программы вспоминает, что ранее бизнесмен открыто выступил против демократов и заявил о своей приверженности республиканцам, а после этого перенес свой бизнес из продемократической Калифорнии в Техас.

Как он объясняет, это связано с тем, что демократы проводят политику социализма, коммунизма, где невозможно вести нормальный бизнес и правительство вмешивается в каждое твое решение, каждую твою инновацию. То есть, добавляет эксперт, речь идет о том, что эта администрация очень поляризует общество, разжигает ненависть к политическим оппонентам и друг к другу. А теперь же, констатирует он, Илон Маск сделал публичное сообщение о решении российско-украинской войны, как он это видит, что также логически вызвало бурю негатива в его сторону.

«Подозреваю, я не знаю, я его не оправдываю, но понимаю, с какой точки он это сказал – с точки зрения вообще существования человечества. Потому что, как бы мы ни считали – применит путин ядерное оружие или не применит – такой шанс все-таки есть. И мы знаем, что у него план был спасти человечество от такого сценария, а практически еще не смог это сделать, и он видит в этом угрозу всему человечеству», - рассуждает Богдан Боровец.

Как сообщала Politeka, Боровец рассказал, что Украина сегодня действительно дает пример всему миру, как бороться за свою демократию.

Также Politeka писала о том, что Давида рассказала, как американцы отреагировали на 24 февраля.





