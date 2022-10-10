Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«У Илона Маска давно уже была такая, в принципе, идея и страх, что наша цивилизация уничтожит сама себя ядерным оружием или каким-нибудь другим путем. Для этого он создал компанию и практически у него есть план, чтобы часть населения жила на Марсе, колонизация, создать колонии», – отмечает Богдан Боровец.
Сейчас же, считает он, Илон Маск видит такую угрозу в том, что происходит в политике. Гость программы вспоминает, что ранее бизнесмен открыто выступил против демократов и заявил о своей приверженности республиканцам, а после этого перенес свой бизнес из продемократической Калифорнии в Техас.
Как он объясняет, это связано с тем, что демократы проводят политику социализма, коммунизма, где невозможно вести нормальный бизнес и правительство вмешивается в каждое твое решение, каждую твою инновацию. То есть, добавляет эксперт, речь идет о том, что эта администрация очень поляризует общество, разжигает ненависть к политическим оппонентам и друг к другу. А теперь же, констатирует он, Илон Маск сделал публичное сообщение о решении российско-украинской войны, как он это видит, что также логически вызвало бурю негатива в его сторону.
«Подозреваю, я не знаю, я его не оправдываю, но понимаю, с какой точки он это сказал – с точки зрения вообще существования человечества. Потому что, как бы мы ни считали – применит путин ядерное оружие или не применит – такой шанс все-таки есть. И мы знаем, что у него план был спасти человечество от такого сценария, а практически еще не смог это сделать, и он видит в этом угрозу всему человечеству», - рассуждает Богдан Боровец.
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Как сообщала Politeka, Боровец рассказал, что Украина сегодня действительно дает пример всему миру, как бороться за свою демократию.
Также Politeka писала о том, что Давида рассказала, как американцы отреагировали на 24 февраля.