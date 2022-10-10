Соведущая Diaspora.ua Оксана Давида объяснила, что Илон Маск не является политиком, а значит есть вещи гораздо важнее, чем обсуждение его постов.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Маск старается убедить мир, что аллигатора можно посадить на вегетарианскую диету только уговорами. Этого никогда не произойдет. Он все равно будет есть не траву, но не трава виновата. Здесь Маск со своим умом, со своими деньгами, со своими возможностями доступа в космическое пространство должен сфокусировать вопрос мира на том, как остановить путина, как его забрать с этой планеты, как его запустить на тот же Марс», - убеждена Оксана Давида.

То есть, объясняет она, проблема не в Украине с ее сопротивлением агрессору, а в хищнике, который сегодня на нее напал. А мир, отмечает гостья программы, часто выбирает неправильный подход к сегодняшней войне, в том числе и Маск также. Она добавляет, что сначала даже была удивлена ​​постом американского бизнесмена.

С другой стороны, отмечает гость программы, в Украине и так сегодня много проблем: ситуация на фронте, коллаборанты, поставки оружия – нужно заниматься именно этим, а не обсуждением постов Илона Маска. Поэтому она подчеркивает, что Маск – только американский бизнесмен, пусть высокого уровня, но он не политик.

«Почему таков интерес к тому, что сказал Маск? Почему такой интерес к тому, что где-то там сказал прошлый президент, его еще и неправильно перевели? Кто они? Они абсолютно рядовые американцы, которые не имеют отношения по крайней мере к политике», - объясняет Оксана Давида.

Как сообщала Politeka, Давида рассказала, как американцы отреагировали на 24 февраля.

Также Politeka писала, что Боровец объяснил, с какими проблемами в информационном пространстве столкнулась украинская диаспора.