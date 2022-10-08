В Верховной Раде оригинально поздравили президента рф путина с днём ​​рождения.

Об этом в своем телеграмм-канале написал сопредседатель МДО «Трибунал для российских агрессоров», нардеп Александр Качура.

«Верховная Рада поддержала мое с коллегами постановление об обращении в международные институты и парламенты стран, о необходимости создания Международного специального трибунала, о преступлении агрессии РФ против Украины и осуждении путина и его приспешников.

Мы ожидаем скорой реакции наших зарубежных коллег и того, что они выберут правильную сторону истории!

С днем ​​рождения, володя!»

За данное постановление проголосовали 283 народных депутата.