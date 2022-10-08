Основатель Diaspora.ua Богдан Боровец рассказал, что Украина сегодня действительно дает пример всему миру, как бороться за свою демократию, а администрация Байдена тем временем не оказывает ей всей возможной помощи.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Конечно, Украина сейчас показывает пример всему миру, как бороться за независимость, за демократию, за права простых граждан, права народа жить не так, как ему будет кто-то указывать, а так, как он считает, как ему хочется. Это их выбор. Во всем мире признали героизм и такую ​​жертвенность украинцев, которые практически несмотря ни на что, на все прогнозы, дали отпор диктатору, врагу, который пытался захватить и уничтожить Украину», - констатирует Богдан Боровец.

С другой стороны, отмечает он, нельзя забывать об одном малоизвестном, но немаловажном аспекте: украинское информационное поле освещается во всем мире на 99,9% только с точки зрения администрации Байдена, все же другое отсутствует.

«Последняя статья издательства «Defense News» рассказывает, что республиканцы настаивали на том, чтобы Байден использовал помощь Украине в размере 2,1 миллиарда долларов, срок действия которой истек 30 сентября. То есть средства были выделены весной еще и Джо Байден до сих пор не использовал имеющиеся у него полномочия, и время, срок действия этих полномочий истек 30 сентября. Много украинских медиа об этом написали? До сих пор республиканцы безуспешно пытались влиять на администрацию Байдена», – рассказывает Богдан Боровец.

Также он отмечает, что республиканцы проводили кампанию по предоставлению Украине армейских тактических ракетных комплексов большой дальности, о чем просил Киев, несмотря на нежелание администрации Байдена. В частности, добавляет гость программы, один ведущий республиканец в Сенате из Оклахомы заявил ранее, что это последнее решение Белого дома о помощи Украине было слишком ограничено по размеру и Байден должен был использовать ту сумму, которая уже была утверждена еще весной.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что оккупанты бросили в Украине оружие на сотни миллионов долларов.

Также Politeka писала о том, что Буздуган сообщил, на каких уровнях Украина уже одержала победу.





