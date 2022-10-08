Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новых правилах и условиях получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги в Украине во время войны.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине к отопительному сезону сменили целый ряд правил при назначении субсидии. Теперь их будут оформлять через Пенсионный фонд. Разрешили получать помощь тем, кто потерял работу. Также увеличили норму для потерявших централизованное отопление. Пересчет субсидий с октября будет произведен автоматически. При этом будут назначать субсидии на период с 16 октября по 15 апреля, то есть срок отопительного сезона», - сообщает Екатерина Котенкова.

Также она отмечает, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначаться одному из членов семьи, зарегистрированным в жилом помещении, которые не зарегистрированы в жилом помещении, но фактически проживают в нем на основании договора аренд по решению суда или по индивидуальным договорам с застройщиками, дома которых не приняты в эксплуатацию в случае, если им взимается плата за жилищно-коммунальные услуги. Кроме этого, добавляет журналистка, речь идет и о лицах, не зарегистрированных в жилом помещении, но фактически проживающих в нем без договора, только для ВПЛ.

«Украинцы в новом отопительном сезоне, как говорится в сообщении Минсоцполитики, будут с субсидиями, несмотря на военную агрессию россии против нашего государства. И уже через несколько недель начнется отопительный сезон», – констатирует Екатерина Котенкова.

По ее словам, по-прежнему без помощи останутся те, кто в течение года потратил разово от 50 тысяч гривен, если это расходы не на лечение, а также живут в больших домах и квартирах от 230 и 130 квадратных метров соответственно. К тому же, отмечает журналистка, также остается требование своевременно оплачивать коммуналку: если есть долг от 3 месяцев, субсидию не дадут.

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