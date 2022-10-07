Основатель Diaspora.ua Богдан Боровец объяснил, с какими проблемами в информационном пространстве столкнулась украинская диаспора, а также рассказал о проекте Diaspora.ua.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«С 2014 года мы занимались волонтерством, организовывали сообщества, где координировали помощь Майдана с волонтерами Украины, затем помогали медикам, добровольцам. Но со временем мы заметили, что большая часть информации о событиях в мире и США практически не попадает в информационное поле украинских медиа, и я понял, что это приводит к извращенному восприятию мировоззрения как украинцев, так и диаспорян», - рассказывает Богдан Боровец.

По его словам, диаспоряне из-за языкового барьера и просто по привычке преимущественно узнают о событиях в мире и в Украине как раз через украинские медиа. А они, подчеркивает гость программы, на 99% освещают события, копируя их из так называемых демократических медиа, имеющих политику интерпретирования этих событий через призму своего мировоззрения, а также так называемой демократической партии США.

Как следствие того, что есть единое информационное поле, украинцы, как диаспоряне, так и украинское общество, узнают новости интерпретированные, односторонние. Мы как раз из-за этой нехватки информации консервативных республиканских медиа решили создать такой канал, где мы будем рассказывать события, на мой взгляд, не только консервативные, но и более правдивые», - объясняет Богдан Боровец.

Как отмечает гость программы, их работу никто не финансирует, они волонтеры и это вклад в помощь Украине. По его мнению, именно потому, что у украинцев возникает искаженное мировоззрение, они часто делают неправильный политический выбор, отдают голоса тем, кто не действует в интересах их государства.

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