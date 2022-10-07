Соведущая Diaspora.ua Оксана Давида рассказала, что российская пропаганда подготовила Соединенные Штаты Америки к полномасштабной войне с Украиной.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Я хочу его (ред. – путина) уничтожить через экран компьютера. Это такая метафорическая вещь. Я подверглась страшной атаке, потому что очень много американцев, конечно, не имеющих подробной информации и не знающих нюансов об Украине, читают обо всем из крупных газет, из заголовков. И, как ни странно, для меня это был шок веков, «Russia Today» уже подготовила массу американцев к войне», - рассказывает Оксана Давида.

По ее словам, эти издания в Соединенных Штатах Америки очень странно транслируются, они даже не были запрещены. Сейчас же, констатирует гостья программы, они продолжают работать дальше, но уже просто люди выбирают, чему им верить: информации от пророссийских изданиях или первоисточникам.

«Это не произошло в момент, после начала вторжения, они уже знали, как реагировать. Им уже объяснили, что путин – борец с большим глобализмом, что он неплохой лидер, потому что у них там христианство, потому что у них там система сохранения семьи работает, они сделали его таким идолом безосновательно. И они не считали, что эта агрессия является агрессией. Это для них такая рамка, которая не знаю, откуда взялась», – объясняет Оксана Давида.

Итак, заключает она, российская пропаганда в США очень развита.

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