Об этом он рассказал на своем канале.
Александр Качура рассказал, что, согласно последним подсчётам, именно россия стала самым крупным поставщиком вооружения для украинской армии, хотя Украина ничего не покупала у рф. Народный депутат подчеркнул, что россияне настолько быстро убегали от контрнаступления ВСУ, что бросили в Украине техники, боеприпасов и оружия на сотни миллионов долларов.
«Да, это оружие, конечно, не настолько точное и мощное, как западное, но оно нам очень помогает освобождать наши Богом данные земли. Пока для тебя, российский солдат, достают со склада танк Т-34, старенький, мы будем ехать к тебе на встречу на вашем же новеньком трофейном Т-90М», - заявил Александр Качура.
По словам народного депутата, это забавная ситуация, поскольку россияне пришли в Украину с этим оружием убивать и оккупировать украинские земли, а теперь ВСУ с помощью этого же оружия будут выгонять врага с нашей страны.
«Вы пришли к нам с мечем, и от своего же меча погибнете», - добавил Александр Качура.
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