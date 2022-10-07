Народный депутат Александр Качура сообщил, что оккупанты бросили в Украине оружия на сотни миллионов долларов.

Об этом он рассказал на своем канале.

Александр Качура рассказал, что, согласно последним подсчётам, именно россия стала самым крупным поставщиком вооружения для украинской армии, хотя Украина ничего не покупала у рф. Народный депутат подчеркнул, что россияне настолько быстро убегали от контрнаступления ВСУ, что бросили в Украине техники, боеприпасов и оружия на сотни миллионов долларов.

«Да, это оружие, конечно, не настолько точное и мощное, как западное, но оно нам очень помогает освобождать наши Богом данные земли. Пока для тебя, российский солдат, достают со склада танк Т-34, старенький, мы будем ехать к тебе на встречу на вашем же новеньком трофейном Т-90М», - заявил Александр Качура.

По словам народного депутата, это забавная ситуация, поскольку россияне пришли в Украину с этим оружием убивать и оккупировать украинские земли, а теперь ВСУ с помощью этого же оружия будут выгонять врага с нашей страны.

«Вы пришли к нам с мечем, и от своего же меча погибнете», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Меркель публично подыграла угрозам путина: «Рекомендуется серьезно относиться».

Также Politeka сообщала, что готовятся отступать: оккупанты судорожно жгут документы и вывозят оборудование.





