Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Это и есть цивилизационное столкновение на уровне ценностей. И это цивилизационное столкновение сегодня точно самое главное, потому что можно выиграть войну на поле боя. Понятно, что тактически Украина побеждает, и стратегически Украина побеждает, и геополитически Украина уже побеждает. То есть у нас в 3 раза меньше населения, в 14 раз меньше территория, но у нас есть союзники, которые помогают, и все преимущество россии привело к тому, что ресурсов у Украины больше, чем у россии», - сообщил Юрий Буздуган.

По словам геополитика, на всех уровнях ведения войны Украина точно одержит победу. Главное, как подчеркнул Юрий Буздуган, не обойти вниманием цивилизационное столкновение и не допустить прихода в Украину «хороших русских». Важно помнить, что где бы ни была россия, она будет повсюду строить концлагерь, где не будет свободы, но будет царь.

«Это серьезная опасность. А сводится, наконец, все к жизни простого человека. То есть у тебя будет свой источник дохода, совершенно независимый от царя, достаточный для того, чтобы ты жил и жил хорошо, как это в развитых западных странах. Или ты будешь полностью зависеть от царя», – добавил Юрий Буздуган.

Как писала ранее Politeka, готовятся отступать: оккупанты судорожно жгут документы и вывозят оборудование.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт рассказал, сколько ракет еще осталось у россии.





