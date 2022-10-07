Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Это и есть цивилизационное столкновение на уровне ценностей. И это цивилизационное столкновение сегодня точно самое главное, потому что можно выиграть войну на поле боя. Понятно, что тактически Украина побеждает, и стратегически Украина побеждает, и геополитически Украина уже побеждает. То есть у нас в 3 раза меньше населения, в 14 раз меньше территория, но у нас есть союзники, которые помогают, и все преимущество россии привело к тому, что ресурсов у Украины больше, чем у россии», - сообщил Юрий Буздуган.
По словам геополитика, на всех уровнях ведения войны Украина точно одержит победу. Главное, как подчеркнул Юрий Буздуган, не обойти вниманием цивилизационное столкновение и не допустить прихода в Украину «хороших русских». Важно помнить, что где бы ни была россия, она будет повсюду строить концлагерь, где не будет свободы, но будет царь.
«Это серьезная опасность. А сводится, наконец, все к жизни простого человека. То есть у тебя будет свой источник дохода, совершенно независимый от царя, достаточный для того, чтобы ты жил и жил хорошо, как это в развитых западных странах. Или ты будешь полностью зависеть от царя», – добавил Юрий Буздуган.
Как писала ранее Politeka, готовятся отступать: оккупанты судорожно жгут документы и вывозят оборудование.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Масочный режим с 7 октября: кого из украинцев касается новое распоряжение
Группа военных рф сбежала из армии, похитив оружие: оккупанты подняли тревогу
Новый жесткий запрет вводится в Украине с 7 октября: что нужно знать
"Им конец": ВСУ перемалывают последнюю элиту войск россии, названо, на каком направлении
Также Politeka сообщала, что военный эксперт рассказал, сколько ракет еще осталось у россии.