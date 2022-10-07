Как известно, Верховная Рада закрыла все возможные пути получения информации об их недешевой для налогоплательщиков работе.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Так что новости узнаем из телеграмм-каналов и фейсбук-страниц депутатов.

Итак, бюджетный комитет ВР поддержал Правительственный проект бюджета-2023. Из 1270 поправок депутатов властное большинство поддержало только 4. 2 из них касаются увеличения финансирования деятельности властных медиа, точнее частных прокладок друзей из офиса Президента.

Общее решили добавить еще 1 миллиард 400 миллионов наших гривен на ПИАР властей и правильных воспевающих побед высокопоставленных чиновников.

Напомню, что в проекте бюджета на 2023 год практически не уменьшены расходы на содержание власти, увеличены на правоохранительные органы и сокращено финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта…

Например, бюджетное финансирование на образование (т.е. зарплаты учителей, преподавателей, стипендии студентов…) уменьшено на 20.5 миллиардов гривен.