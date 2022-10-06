Эксперт по международным вопросам Аурагх Рамдан сообщил, что через месяц россия собирается провести учения в Алжире, и заявил, что война в Украине распространится и на другие страны.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, Алжир на самом деле имеет огромный военный потенциал и вооружение в больших количествах. В частности, отмечает он, это до 10 миллиардов ежегодно, это серьезная сумма, Украина сейчас находится в таких же почти пределах, чуть больше, но здесь идет война, а в Алжире мир.

«И в этом плане фактически Алжир становится военной базой для россии. Будут, кстати, военные учения в ноябре, через месяц фактически. Чисто официально это антитеррористическая операция, это будет на границе с Марокко», - сообщает Аурагх Рамдан.

С другой стороны, констатирует он, Марокко тоже фактически является военной базой, но для НАТО. В частности, отмечает эксперт, это Гибралтар, это Великобритания, там дежурят НАТОвские подводные лодки, а россия имеет свои подводные лодки в Алжире.

«Поэтому эти военные учения, которые сейчас будут у нас (ред. – в Алжире), это своего рода репетиция или имитация будущих войн. Война в Украине будет иметь продолжение в Африке и в Азии, это только начало», - рассуждает Аурагх Рамдан.

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