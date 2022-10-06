Эксперт Координационного совета Георгий Биркадзе рассказал, как идет процесс восстановления украинских территорий после их освобождения от российской оккупации.

Об этом он рассказал в комментарии изданию.

«Контрнаступление Украины имеет успех не только на передовой, но и на фронте восстановления. Об этом свидетельствуют цифры и только несколько из них из материалов Координационного совета государственной программы «Большое строительство», - сообщает Георгий Биркадзе.

Прежде всего он отмечает, что речь идет не об устройстве лишнего комфорта, а о самых необходимых вещах для жизни людей – вода, свет, тепло, газ и т.д. В частности, рассказывает эксперт, уже к началу октября на освобожденной от российской оккупации территории Житомирской области полностью восстановлено 40% инфраструктуры, которую повредили войска противника. Кроме этого, добавляет он, на 100% удалось восстановить инфраструктуру ЖКХ, школы – на 80%, а учреждения здравоохранения – на 70%, а также отремонтировано уже 1 тысячу поврежденных домов частного сектора.

«В Сумской области восстановлено более 30% поврежденной оккупантами общей инфраструктуры (964 объекта). Особенно радует более 50% восстановленных многоквартирных домов, около полутысячи объектов частной застройки, более 40% поврежденных школ, садов, учреждений здравоохранения», - рассказывает Георгий Биркадзе.

По его словам, после освобождения территории Черниговщины уже удалось отремонтировать более 700 частных домов, половину заведений здравоохранения и школ и более 60% детсадов. Кроме этого, отмечает он, есть успехи и с восстановлением Николаевской области: восстановлено 1574 объекта критической жизнедеятельности.

«Вот потому и победим, потому что каждый на своем месте держит единый и важный для страны фронт борьбы за ПОБЕДУ!», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как действовали Вооруженные силы Украины в Херсонской области.

Также Politeka писала о том, что Кучеренко объяснила, зачем в россии построили так называемый храм победы.





