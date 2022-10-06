Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Цивилизационная проектность или претенциозность исходит из естественных вещей, и главной природной вещью является поиск человеком смысла своего существования. Если украинцы не работают над вопросом, а для чего они существуют, они никогда не перейдут в цивилизационную проектность. То есть мы должны понимать, что цивилизационная претенциозность или цивилизационная идея идет из этой интенции поиска смысла существования», - заявил Анатолий Якименко.

По словам публициста, все цивилизационные вещи должны органично исходить из экзистенциальных вопросов. Цивилизация – это продукт поиска смысла своей жизни, и если людям что-то там не удается, они переходят на более низкий уровень – империи. И российская империя, как отметил Анатолий Якименко, – это отличный пример, когда люди искали цивилизационную претенциозность, но так ничего и не нашли.

«Они (русские – Ред.) создали ментальную химеру, вроде коммунизма, и затем решили ее достичь, используя другие народы как ресурс и расходную базу. Империя – это всегда псевдоцивилизация, которая якобы упорядочивает, прогресс несет, окультуривает», - заявил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, россия просит Украину срочно сесть за стол переговоров: «Давайте договариваться».

Также Politeka сообщала, что Данилов рассказал, сколько россиян выехали из страны после начала мобилизации: «Путин допустил ошибку».