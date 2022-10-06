Командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец объяснил, могут ли Украину принять в НАТО во время войны с россией и от чего зависит это решение.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Здесь очень сложная ситуация. Такого в истории НАТО еще не было, чтобы страна, ведущая войну, вступала в НАТО. Но хочу сказать, что в уставе НАТО и нет возражений, они отсутствуют. Поэтому ситуация неординарная и она может быть внештатной», - отмечает Иван Якубец.

В общем, говорит он, все зависит от того, какое решение примут сами страны НАТО. В то же время гость программы напоминает, как в Альянс принимали Финляндию и Швецию, когда каждый голос учитывался, а против выступали то Турция, то Венгрия.

Следовательно, констатирует военный, вопрос в целом сложный. По его мнению, все же это зависит от того, насколько ключевые страны НАТО серьезно подходят к этому вопросу, насколько они понимают, что нужно принимать Украину в Альянс именно сейчас. В то же время гость программы предполагает, что все же они будут уклоняться от этого вопроса и обеспечат нам гарантии, о которых говорили во время выступления на сессии ООН.

«Хотелось бы, чтобы они сказали что-то более тщательное для того, чтобы россия понимала, что в случае применения ядерного оружия мы как партнеры НАТО и как кандидаты в НАТО можем стать под их ядерный зонт. Это для нас было бы очень важно. То есть, если бы нам дали сейчас ПДЧ, мы вроде бы и имели какое-то право на защиту от НАТО», - объясняет Иван Якубец.

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