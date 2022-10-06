Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
«Кое-что уже заканчивается на самом деле. «Искандеров» практически не применяется по сравнению с тем, как применяли баллистические ракеты. Все-таки санкции и то, что россия не смогла провести импортозамещение (они не производят 80% из того, что они делали из своего вооружения), дается в знаки и будет даваться в знаки еще больше. Встающая с колен россия никак не смогла встать с колен и уменьшить свою зависимость от чипов, от полупроводников и других технологий, необходимых для производства тех же ракет», - отмечает Александр Мусиенко.
Следовательно, констатирует он, мы видим, что россияне применяют уже меньше «Искандеров» и «Калибров», если они появляются, то украинские силы противовоздушной обороны сбивают их достаточно много. В то же время эксперт отмечает, что у россиян еще остались противокорабельные ракеты разного типа и они сегодня применяются.
Кроме того, добавляет гость программы, российские войска стали применять меньше ракеты потому, что у них появились иранские беспилотники. Также он отмечает, что в основном россия обстреливает территорию Украины из системы С-300 старого советского образца, которые прежде всего предусмотрены для поражения воздушных целей, но в принципе при определенных условиях эксплуатации можно поражать и наземные.
«Те ракеты, которые остались со времен Советского Союза на складах, в каком они там могут быть в количестве и в каком качестве сказать действительно трудно. А вот что касается производимых в россии ракет, «Искандер», «Калибр», проблемы ощутимы и их уже становится меньше, это можно констатировать», - утверждает Александр Мусиенко.
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