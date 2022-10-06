Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как действовали Вооруженные силы Украины на Херсонщине и как ситуация на этом направлении будет развиваться дальше.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

По словам эксперта, очевидно, украинское командование в противовес российскому знакомо с философией Сунь-Цзы или других классиков, объяснявших, что правитель не должен вмешиваться в ход боевых действий, для этого у него есть генералы. Чтобы не быть голословным, он вспоминает, как действовали украинские силы на херсонском направлении где-то в августе: было заметно, что берутся под огневой контроль основные переправы, наносятся поражения для того, чтобы россия не могла перекидывать силы и средства, свое оружие на Правобережье.

«То есть пути отхода, можно сказать, противнику вначале не перекрывались, но самодурство, очевидно, путина с его приказами стоять до конца и то, что российские войска не отходили, а готовы сопротивляться, приводит к тому, что они сейчас загнаны в тупик», - констатирует Александр Мусиенко.

Как он сообщает, есть информация, что на самом деле сейчас российские войска находят пути, как бежать оттуда, правда, без техники тяжелой, без оружия, но бежать разными способами. К тому же добавляет эксперт, сообщают, что некоторая верхушка также сбежала непосредственно из Херсона.

«И большое количество представителей разного начальства, рвавших на себе одежду и кричавших «россия!», сейчас убегают на самом деле. Конечно, будут некоторые убегать, но те, кто останутся, будут сопротивляться до тех пор, пока не будут захвачены украинскими войсками или разгромлены», - заявляет Александр Мусиенко.

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