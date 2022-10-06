Об этом он рассказал на своем канале.

«Я хочу напомнить, что у нас же работает портал «Поряд». Там можно оставить запрос на помощь. Это могут быть лекарства, одежда, например одеяло, любая мебель, помощь с транспортом, консультации, например, юридические, психологические. Там можно найти людей, которые помогают. И действительно, огромное количество людей получает там помощь, портал работает, и это как раз показывает суть украинцев», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, человечность – это одно из достоинств, действительно, наших украинских граждан, достоинств нашей нации. Александр Качура подчеркнул, что государство сделает все, чтобы обеспечить украинцев, чтобы люди, оказавшиеся в оккупации за все эти месяцы, они чувствовали себя дома, чтобы они чувствовали, что о них беспокоятся.

«Но мы тоже рассчитываем, что и люди будут находить возможность помогать друг другу. Потому что если в какой-то области сейчас таких разрушений нет, то это благодаря Вооруженным силам Украины и потому, что где-то их (оккупантов – Ред) остановили. Поэтому я уверен, что эта зима может быть одной из самых сложных в нашей жизни. Но я также уверен в том, что мы обязательно выстоим», - заявил Александр Качура.

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