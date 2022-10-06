Эксперт по проблематике ОРДЛО и рф Мария Кучеренко сообщила, что в россии считают, что вера должна служить военным целям, поэтому и построили храм «победы».

Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Есть его (российского военачальника Валерия Герасимова – Ред.) чудесные комментарии по поводу строительства и завершения строительства так называемого храма победы в россии. Он коммуницировал это «творение» активно, комментировал и говорил, что как важно, что «у нас это есть». А это же, на самом деле, абсолютно сатанинское здание», - сообщила Мария Кучеренко.

По словам эксперта, в интерьере этого храма «победы» в россии позиционируются элементы военной техники, в самой постройке. Мария Кучеренко также подчеркнула, что абсолютно все в этом храме «тонет» в красном цвете, и поэтому возникает ощущение, когда мы на это смотрим, что эти комнаты в храме полны крови.

«Но Герасимову это все нравится, и он пытается, объясняя вот эту вот конструкцию, говорить о том, что любая вера оправдана ровно настолько, насколько она служит военным целям», - добавила Мария Кучеренко.

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