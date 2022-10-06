Офицер армии Израиля в отставке Григорий Тамар заявил, что Украина может закончить войну с россией уже к зиме, и объяснил, что нужно сделать для освобождения Крыма.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Сохранить главное, что приводит к победе в войне, - инициативу. Вы эту инициативу вырвали зубами у российской армии примерно месяц-полтора назад. Сейчас, если вы будете наращивать давление на херсонскую группировку, можете добиться ее пленения, что было бы на самом деле намного эффективнее уничтожения в политическом смысле», - отмечает Григорий Тамар.

Как он объясняет, в случае сокрушения херсонской группировки ВСУ удастся создать прямую угрозу Крыму с суши, перерезая коммуникации, которые позволяют снабжать полуостров, и выйти на его границы. Также эксперт говорит о поражении Крымского моста, что даст результат даже без его уничтожения, ведь добиться блокады крымской группировки можно будет и лишь держа его под огневым воздействием.

«А то, что вы можете наносить болезненные точечные удары по складам с боеприпасами, по узлам связи, по командным пунктам, по скоплению войск противника, это вы продемонстрировали за последние 100 месяцев», - подчеркивает Григорий Тамар.

Военный констатирует, что блокада крымской группировки приведет к ее капитуляции приведет, если при этом она будет под интенсивным огневым поражением. Кроме того, добавляет он, Украина сможет все лучше снабжать свои войска, если путин будет и дальше повышать ставки, ведь это заставит Запад поставлять все более совершенное оружие.

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