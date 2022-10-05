Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе завил, что россиян нельзя пускать заграницу, в частности, в Грузию и Казахстан, поскольку они и дальше распространяют свой русский мир.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, в Казахстан от мобилизации уже убежало 210 тысяч россиян, в Грузию за неделю – 70 тысяч человек. То есть, констатирует он, если все сложить в совокупность, то реально в другие страны из россии убежало такое количество людей, что оно достигает 500 тысяч.

«500 тысяч человек, если бы встали и пошли пешком сносить кремль, они бы его снесли просто молотками. Мы с вами говорим о чем? Мы говорим о том, что это страна рабов, они любят и хотят быть рабами», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, Грузия сделала очень большую ошибку, когда позволила пустить россиян на свою территорию. Как объясняет эксперт, ровно через полгода эти 70 тысяч людей выйдут на площади и скажут, что их в Тбилиси ущемляют грузины и что они просят путина ввести войска. Поэтому он подчеркивает, что 70 тысяч – это только за одну неделю, потом туда заедет больше.

«Поэтому я считаю, что однозначно надо обратить на это внимание. Я не просто так говорил, что должны быть санкции. Не должны граждане российской федерации пересекать границу россии. Они должны варится в этом котле, в этом аду», - убежден Георгий Биркадзе.

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