Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я категорически не согласен, что чеченцы – это русские, или дагестанцы – это русские. Да у них вековая история, еще москвы не было. Огромнейшей истории люди там. Я признаю Ичкерию и считаю, что эти люди имеют полную свободу и право иметь свое государство. Они уничтожили 320 тысяч, по-моему, чеченцев, не кадыровцев, я разделяю эти понятия. Жалко страну», - говорит Георгий Биркадзе.

По его мнению, вся сегодняшняя ситуация приведет к развалу россии изнутри, другого пути просто нет. Попутно эксперт приводит данные Федеральной службы государственной статистики россии, согласно которым 20 миллионов россиян живет ниже прожиточного минимума, а 100 миллионов человек живут на грани бедности и лишь несколько процентов, которые имеют отношение к «Единой россии», живут хорошо.

Также он приводит некоторые экономические показатели: 29 триллионов рублей – это бюджет российской федерации, сейчас же у них дефицит в 3,5 триллионов. То есть, заключает эксперт, раньше деньги в россии лились рекой, у них всегда был профицит, а сегодня – дефицит.

«6,5 триллионов рублей находятся засекреченными. Может, это деньги как раз на подкупку людей в Европе, чтобы совершать какие-то движухи, на оборону, на устранение каких-то людей», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Скоморощенко объяснила, что является главным рычагом развития государства.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, что после аннексий переговоры с россией возможны только на условиях Украины.