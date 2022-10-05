Об этом он рассказал на своем канале.

Народный депутат сообщил, что на границе между россией и Грузией россияне, которые бегут от мобилизации, образовали огромные очереди. Еще вчера, как подчеркнул Александр Качура, эти же россияне поддерживали рф и войну против Украины, а теперь бегут от этой же войны и от своей «любимой страны».

«Но их можно понять. Они же не женщины Дагестана, чтобы мужественно бороться с полицией за права своих сыновей и своих мужей. Но речь не об этом. Они там жалуются, что им холодно там в горах, им там нечего есть, они сутками там стоят и буквально живут. Они просят у всех о любой помощи. И конечно же, «любимая» россия откликнулась», - заявил Александр Качура.

По словам народного депутата, россия отреагировала на просьбы своего народа, но не так, как того ожидали россияне. Александр Качура рассказал, что рф вместо мобильных пунктов обогрева и полевых кухонь привезла туда на границу мобильные военкоматы.

«Когда же вам уже дойдет, что бежать вам больше некуда. Вы либо будете бороться против этой преступной власти, либо она вас всех просто скоро проглотит», - отметил Александр Качура.

Как писала ранее Pоliteka, пытались вырваться из Лимана: как теперь выглядит колонна оккупантов после встречи с ВСУ.

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