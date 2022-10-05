Публицист Александр Новохатский сообщил, что у россиян до сих пор нет собственного видения себя.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Это абсолютно традиционная штука. Если сейчас вспомнить то, о чем пишут там российские издания враждебные, это о том, что путин поехал к шаману. И это как раз иллюстрирует очень хорошо то, что в пространстве, с которым у нас идет война, нет воли, нет собственного видения себя», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, россияне хотя бы как-то могут увидеть себя и свою сущность только на фоне кого-то, например, на фоне украинского народа. Как отметил Александр Новохатский, сейчас очень важно, чтобы украинцы проявили свою иначесть, продемонстрировали всему миру и сами осознали свою разницу, существенное отличие от народа россии.

"Украинцы могут победить в этой войне только тогда, когда смогут проявить свою инаковость, аутентичность и заставят смириться с этим, принять и признать это россию", - добавил Александр Новохатский.

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