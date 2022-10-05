Инженер по добыче нефти и газа Андрей Закревский сообщил, что сейчас мир постепенно переходит на возобновляемые виды энергии.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Будущее экономики – это децентрализованная экономика с децентрализованным как производством, так и потреблением энергии. Для того, чтобы децентрализованно вырабатывать энергию, нам понадобится все: и нефть, и газ. Но есть места на Земле, где возобновляемые виды энергии более чем доступны. Эти возобновляемые виды энергии уже прошли некий этап эволюции, и сейчас вступили в этап, когда они значительно дешевеют из-за массового производства», - сообщил Андрей Закревский.

По словам инженера, весь мир сейчас стремится к децентрализации, пытается избежать монополизации, ведь на примере россии стало ясно, что один крупный игрок на рынке не должен всем навязывать свои правила. Андрей Закревский подчеркнул, что Украина должна переходить на такую ​​экономику, стремиться добиться ее, ведь сейчас находится в состоянии энергетической бедности.

«Это следствие огромного перекоса между огромными монополиями, которые заработают на старых технологиях, и неразвитостью малого и среднего бизнеса», - заявил Андрей Закревский.

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