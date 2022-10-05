Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Будущее экономики – это децентрализованная экономика с децентрализованным как производством, так и потреблением энергии. Для того, чтобы децентрализованно вырабатывать энергию, нам понадобится все: и нефть, и газ. Но есть места на Земле, где возобновляемые виды энергии более чем доступны. Эти возобновляемые виды энергии уже прошли некий этап эволюции, и сейчас вступили в этап, когда они значительно дешевеют из-за массового производства», - сообщил Андрей Закревский.
По словам инженера, весь мир сейчас стремится к децентрализации, пытается избежать монополизации, ведь на примере россии стало ясно, что один крупный игрок на рынке не должен всем навязывать свои правила. Андрей Закревский подчеркнул, что Украина должна переходить на такую экономику, стремиться добиться ее, ведь сейчас находится в состоянии энергетической бедности.
«Это следствие огромного перекоса между огромными монополиями, которые заработают на старых технологиях, и неразвитостью малого и среднего бизнеса», - заявил Андрей Закревский.
Как писала ранее Politeka, сколько миллиардов кубов газа Украине нужно для прохождения этого отопительного сезона: мнение эксперта.
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Также Politeka сообщала, что Алексей Кущ рассказал, перед каким вызовом сейчас стоит мировая экономика и как с ним бороться.