Публицист Александр Новохатский сообщил, что россиянин с оружием в руках может привести к хаосу.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Они (русские – Ред.) на сегодняшний день боятся мобилизации. Они больше всего сейчас паникуют, потому что боятся произвола военкомов, полицейских и так называемых полевых командиров. Их пугает война, потому что война для них – это простор хаоса и произвола», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, россияне, на самом деле, боятся войны и мобилизации потому, что понимают, что внутри российской армии царит хаос, что никто ни от чего не застрахован там именно из-за произвола российских военных. Александр Новохатский также отметил, что такой хаос происходит из-за того, что россиянин, получив оружие, начинает ощущать свою власть и безнаказанность.

«Каждый человек (в российской армии – Ред.), который, по крайней мере, имеет в руках оружие или какую-то чрезмерную власть, будет применять ее не в рамках законодательного поля или не в рамках нравственной точки зрения, а так, как ему захочется», - добавил Александр Новохатский.

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