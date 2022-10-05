Госэкоинспекция суммировала ущерб, нанесенный окружающей среде Украины с начала полномасштабного вторжения войск российской федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

В результате получена общая цифра ущерба, который по состоянию на 30 сентября 2022 года составляет более 1,3 триллиона гривен, из которых почти треть, а именно более 407,3 млрд гривен, составляют ущерб, нанесенный земельным ресурсам Украины.

Так, в ходе обследований мест чрезвычайных происшествий государственные инспекторы фиксируют засорение земельных участков обломками боеприпасов, уничтоженных зданий, инфраструктурных объектов, а также загрязнение почв отравляющими и земли опасными веществами и подземные воды, нанося непоправимый ущерб окружающей среде.

Кроме того, более 176,5 млрд гривен ущерб нанесен атмосферному воздуху в результате неорганизованных выбросов загрязняющих веществ, поднимающихся в воздух во время пожаров, вызванных обстрелами, в том числе и на территориях лесных массивов, объектах природно-заповедного фонда.

Напоминаем, что все расчеты произведены в соответствии с утвержденными методиками, разработанными специалистами Госэкоинспекции и Оперативного штаба.

Государственные инспекторы продолжают фиксировать преступления против Украины и окружающей среды. Враг должен отвечать за преступления, которые намеренно сознательно совершает на территории нашей страны.