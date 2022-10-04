Журналист и писатель Сергей Лойко сообщил, что нельзя исключать таких вариантов, что путина убьет кто-то с его же окружения.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Это очень понятный, очень объяснимый и ожидаемый вариант. Вы посмотрите, что происходит с некоторыми российскими царями. Сейчас ситуация немножко напоминает ситуацию Николая I после позорного, опустошительного крымского разгрома. Я знаю хорошо ситуацию внутри путинского окружения, и из того, что я знаю, там все друг друга ненавидят, все друг друга боятся», - сообщил Сергей Лойко.

По словам журналиста, вот эта ненависть в кремле в критические минуты может вылиться в государственный переворот. Сергей Лойко подчеркнул, что совершенно нет гарантий, что путин, когда созывает Совет безопасности, выйдет оттуда живим. Таких вариантов исключать нельзя, история показала, что это возможно.

«И чем дальше, тем больше шансов, что это произойдет. Будем на это надеяться. В любом случае, я не хочу претендовать на роль какого-то провидца или, скажем, Ванги», - заявил Сергей Лойко.

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