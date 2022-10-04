Об этом он рассказал на своем канале.

По словам Александра Качуры, россия постоянно создает угрозы, которые могут привести к глобальным ужасающим последствиям. В частности, враг атакует Запорожскую АЭС, и потому, как отметил народный депутат, Украина неоднократно обращалась и к НАТО, и к другим странам с просьбой закрыть небо.

«Мы понимаем, с кем мы сражаемся, мы понимаем, на что они могут пойти. И в этом случае российская федерация – это вот реально такая обезьяна с гранатой, то есть она бегает туда сюда. И, наконец, появился охотник в лице Украины, который просто ее пристрелит», - заявил Александр Качура.

Народный депутат отметил, что если мы не уничтожим российскую федерацию и не остановим обстрелы объектов критической инфраструктуры, последствия могут быть ужасными, и они повлияют и на Европу, и на весь мир.

"Поэтому мы должны остановить это (российскую агрессию – Ред.) совместно с нашими партнерами", - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, в ОП сказали, что нужно сделать с любителями россии после деоккупации Крыма: «За полгода у нас там будут…».

Также Politeka сообщала, что Россию не могут вытурить из ООН: названы две причины.





