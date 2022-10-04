Военный Святослав Дубина рассказал, что после этих аннексий предстоящие переговоры с россией возможны только на условиях, которые определит украинская сторона.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Мы победим тогда, когда в империи зла начнутся неотвратимые процессы. Мы видим, что многие пропагандисты раз 5 уже переобулись в воздухе и продолжают это делать. Мы не знаем, когда эти процессы приведут к желаемому результату. Мы должны продолжать давить на всех и общество российской федерации», - заявляет Святослав Дубина.

К тому же президент Украины уже предупреждал, что в случае аннексии украинских территорий переговоров с путиным не будет, а своим последним обращением он это и подтвердил. Сейчас же, убежден военный, среди наших задач есть определение красных линий и гарантий безопасности, а также определение условий, на которых Украина согласится разговаривать с россией.

«То есть нам следует сказать обществу российской федерации, что мы можем договариваться, но мы будем договариваться на наших условиях. Я считаю, что мы должны дать российской федерации три основных месседжа. И я считаю, что не все хотят идти на эшафот с путиным, инстинкт самосохранения должен сработать», – подчеркивает Святослав Дубина.

Во-первых, говорит гость программы, российские войска должны выйти с территории Украины на границы 1991 года и отойти на дистанцию, с которой они не смогут обстреливать нашу территорию. Кроме этого, добавляет он, украинская сторона должна заявить, что в случае попадания на ее территорию оружия противника она оставляет за собой право всеми средствами поражать его военные объекты и оружие в целях безопасности.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, можно ли предусмотреть действия россиян.





