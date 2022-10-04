Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сегодня войска россии безуспешно пытаются повторить в Украине тактику Второй мировой войны, но столкнулись с серьезными логическими проблемами.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

По мнению эксперта, в ситуации с уже освобожденным Лиманом и еще пока оккупированным Херсоном российские войска ведут себя похоже в том плане, что центральное руководство дает им одинаковые приказы. В частности, отмечает он, они должны стоять до последнего, не щадя сил и средств.

«Это достаточно плохая попытка скопировать опыт Второй мировой войны. Надо же понимать, что в россии руководит человек, который любит историю, лишь довольно часто пропускает некоторые разделы, либо неправильно их интерпретирует, либо подходит к их оценке без должного критического мышления и понимания», - объясняет Александр Мусиенко.

Он подчеркивает, что сегодня пытаться повторить опыт Второй мировой – абсолютная дикость и глупость, потому что вряд ли это удастся, хотя и уже не удается, как вы видим. По словам эксперта, сегодня развитие информационных технологий, развитие всего происходящего даже мотивация и даже силы и средства – это все уже не то и совсем не так, как было раньше. Также он убежден, что такие команды, скорее, демотивируют российских военных, чем стимулируют на поле боя.

«Украинские силы постоянно держат под полным огневым контролем важные цели противника, в частности мосты. Это означает, что планы россии наладить логистику и обеспечить ее в полном объеме обречены. Они пытаются решать это какими-то средствами, пока установили где-нибудь заплатку или провели ремонт на мосту, чтобы что-то перебросить, но сразу прилетает», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что последняя речь путина напоминает текст маргинальных медиа о теории заговора.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, что у путина до сих пор есть иллюзии относительно своих возможностей в Украине.





