Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Сейчас важно учесть эти уроки теперь, чтобы мы не оказались так же обмануты, потому что сегодня мы ответственны за это, мы знаем, что так было. И потому самый главный вопрос для нас об этой целостности, что это должно быть, что должно быть этим рычагом, который и определит, где мы», - сообщила Елена Скоморощенко.

По словам ученого, сейчас в Украине, к сожалению, в общественном мнении распространяется немало шаблонов, которые в основном очень вредны. Все они обычно сводятся к приоритетности всевозможных экономических и выгодных рычагов. Но на самом деле, как отметила Елена Скоморощенко, все эти вещи производны.

«Разве 30 лет мы не занимались проведением кучи разных реформ? И что эти реформы дали? А почему? А потому что в основе любых реформ лежат эти абстрактные целостные понятия, которые и являются главным рычагом. Не экономические реформирования есть то, что делает жизнь. Они производные, они следствие», - заявила Елена Скоморощенко.

Как писала ранее Politeka, в ОП сказали, что нужно сделать с любителями россии после деоккупации Крыма: «За полгода у нас там будут…».

Также Politeka сообщала, что россию не могут вытурить из ООН: названы две причины.