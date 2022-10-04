Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Для того чтобы проявить свою инаковость, нужна элита, нужны люди, которые способны артикулировать, презентовать, представлять. Это делает элита, больше никто этого не может сделать. Это избрание идентичности обязательно должно быть. Иначе, если ты не артикулируете ее и не презентуешь, не представишь, то ничего не будет», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, один из признаков зрелости и идентичности – это способность прописать собственную этику, нравственные нормы. Анатолий Якименко подчеркнул, что мы сейчас живем на эмпатии, однако до сих пор не сформулировали свои нравственные нормы. Эмпатия – это естественная залежь, и только на нее нельзя опираться, ее нужно переводить в этические нормы. Публицист отметил, что только элита способна справиться с этой важной для общества задачей.

«Это может сделать элита, то есть те люди, которые пишут литературные произведения, формируют концепты», - заявил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, в ОП сказали, что нужно сделать с любителями россии после деоккупации Крыма: «За полгода у нас там будут…».

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