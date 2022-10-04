Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.
Однако честно было бы напомнить, что идея НЕЙТРАЛЬНОГО статуса Украины и «вечного мира» на условиях России выплескивалась в разное время и от разных людей.
Самым большим выразителем ее (как теперь понятно за российские деньги) был Медведчук, Янукович и вся ныне, как запрещенная, ОПЗЖ.
В 2017 году нынешний известный филантроп и бизнесмен Виктор Пинчук объявил очередной новый план взаимопонимания с Россией, где главным условием был нейтральный статус Украины, замораживание на 15 лет российского статуса Крыма и выборы в так называемых ДНР и ЛНР.
В конце марта-начале апреля 2022 года руководитель переговорной делегации от Украины Давид АРАХАМИЯ объявил о готовности властей признать нейтралитет, который потом будет вынесен на референдум.
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Также переговорщики согласились в течение 15 лет вести консультации по статусу Крыма. И самое главное – одним из гарантов этого мирного договора должна была стать… Россия!
Об украинской воде для российского Крыма, конечно, тоже придумал не Маск, об этом говорили многие наши чиновники и тот же глава «Слуги народа» Арахамия.
Об иностранных советчиках, которых был ЛЕГИОН, я уже молчу. В качестве примера и позиция экс-президента США Дональда Трампа временами напоминали все вышеуказанные.
Итак, как видим, Илон Маск ПОВТОРИЛ так называемую РУССКУЮ версию «ВЕЧНОГО МИРА» для УКРАИНЫ и она ОДНОЗНАЧНО противоречит НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ нашей ГОСУДАРСТВА.
И не забываем также, что сейчас должны воевать за УКРАИНУ не только с чужеземными ВШАМИ, но и с собственными ГНИДАМИ, как и предостерег Симон ПЕТЛЮРА.