Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что логик может быть много и своя логика есть даже у россиян, а мир настолько нелогичен, что даже предсказуем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Количество логик не только больше одной. Разных логик может быть больше, чем одна. Количество логик бесконечно. Количество логик даже несчетно. Тот, кто знает математику, понимает, что это за множество, количество элементов которых даже нельзя посчитать. То есть количество возможных логик невозможно даже посчитать. Поэтому у них (ред. – россиян) своя логика, у нас (ред. – украинцев) – своя», - объясняет Михаил Шейтельман.

Он как математик всегда исходит из того, что люди всегда в жизни действуют нелогично. К тому же, добавляет эксперт, если бы люди все действовали логично, наш мир бы остановился. В частности, спрашивает он, какая может быть биржа, если все знают, сколько стоят акция? Политтехнолог объясняет, что биржа как раз и построена на том, что один считает, что акция вот столько стоит, а другой – что вот столько, то есть каждый считает, что он заработал, когда купил и продал.

Поэтому, констатирует он, люди действуют нелогично, и вообще наш мир устроен абсолютно нелогично. А потому, отмечает эксперт, люди и предсказуемы.

«Только предсказывать надо через теорию хаоса, а не теорию порядка, то есть через эффект летучей мыши, а не через эффект бабочки. Вот если предсказывать так, то все сработает. Так можно предсказывать результат действий, он не основан на логических вычислениях», - утверждает Михаил Шейтельман.

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