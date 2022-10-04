Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что россия давно уже упустила свой шанс на переговоры и с ее ворвавшимся в Украину президентом, как грабителем, не о чем говорить.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«С путиным никто за стол переговоров садиться не будет. Сегодня путин сказал о том, что они готовы к переговорам. О чем они готовы к переговорам? О том, что он пришел, как грабитель, украсть у нас, будет кто-то говорить? Против вас будет задействован весь механизм, который есть у Украины и западного мира», - утверждает Александр Мусиенко.

В то же время он отмечает, что все рассчитывающие, что это можно будет как-то распетлять и вернуть к тому, как было раньше, могут об этом забыть. Эксперт подчеркивает, что так, как было раньше, уже не будет. Также он добавляет, что россия имела шанс и одуматься, и шанс исправить свои роковые преступные ошибки, но не воспользовалась этим. Теперь же, констатирует эксперт, после того, как россия усиливает свой ракетный террор и обстреливает мирные города, никто уже ничего прощать не собирается.

По его словам, на самом деле риски, связанные с применением ядерного оружия, окончательно на 100% не сняты. Тем не менее, подчеркивает он, Украина прошла тяжелый этап войны, а россия потерпела значительные поражения на фронте.

«Мы увидели, что на самом деле эта Пиррова победа, как путин думает, что это победа, это большое поражение. Потому что сейчас они исходят из того, что они предлагают договариваться неизвестно, правда, о чем, о приостановлении боевых действий и т.д. Но, судя по всему, они этого уже не получат», - заключает Александр Мусиенко.

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